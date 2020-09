Laura Lindemann gewinnt WM-Bronze bei Sprint-Triathlon

Triathletin Laura Lindemann hat bei der Sprint-WM in Hamburg die erhoffte Medaille geholt.

Die 24-Jährige aus Potsdam wurde Dritte hinter der neuen Weltmeisterin Georgia Taylor Brown aus Großbritannien und Flora Duffy von den Bermudas. Nach 750 Metern Schwimmen, 18,9 Kilometern Radfahren und fünf Kilometern Laufen lag Lindemann 24 Sekunden hinter der Siegerin.

„Ich bin froh, dass eine Medaille rausgekommen ist“, sagte sie der ARD. „Vom Schwimmen bis zum Laufen war es am Limit.“ Vor allem durch einen couragierten Lauf sicherte sie sich Bronze, nachdem sie beim Wechsel vom Fahrrad auf die Laufstrecke Probleme beim Anziehen des linken Schuhs hatte. „Ich war richtig sauer, dass ich Sekunden liegen gelassen habe.“ Zweitbeste Deutsche war Harvard-Studentin Lisa Tertsch aus Darmstadt als 16.

Ohne Medaillen-Chance waren die deutschen Männer. Der in Alicante lebende Lasse Lührs kam als bester Starter der Deutschen Triathlon Union auf Platz zwölf. Weltmeister wurde wie 2019 Vincent Luis. Der Franzose setzte sich knapp vor den Portugiesen Vasco Vilaca und seinem Léo Bergere durch.

Wegen des Coronavirus wurde die World Triathlon Series, zu der Hamburg als Standort gehört, abgesagt. Die WM-Titel werden daher nur in den Rennen in der Hansestadt vergeben. Aufgrund der Pandemie wurde der Wettkampf zudem von der Binnenalster in den Stadtpark verlegt und ohne Zuschauer ausgetragen. Am Sonntag fällt die Entscheidung in der Mixed-Staffel.

