Lars Bender wird Ehrenspielführer von Bayer Leverkusen

UPDATE, Samstag, 15.26 Uhr: Zur Stunde ist die Lage vor Ort nach Angaben eines Polizeisprechers unverändert. Einige Aktivisten sollen sich auf der Straße niedergelassen haben, am Stahlseil haben sich zwei Menschen unterdessen fest in Hängematten eingerichtet. Unterstützer am Boden haben nach Angaben von SZ-Reporter Benjamin Wagener außerdem Zuschauer nach Zelten gefragt - angeblich weil sie über Nacht bleiben wollen. Schwäbische.de aktualisiert diesen Text weiter laufend.