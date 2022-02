Langlauf-Quartett nominiert - Olympisches Debüt für Kuchler

Demnach gehen Lucas Bögl, Janosch Brugger, Jonas Dobler und Albert Kuchler bei dem Rennen am Freitag (8.00 Uhr/ARD und Eurosport) an den Start, wie der Deutsche Skiverband (DSV) in Zhangjiakou mitteilte.

Dobler hatte beim Skiathlon noch ausgesetzt, weil er körperliche Probleme hatte. Es handelte sich nach Verbandsangaben um eine Vorsichtsmaßnahme. Für den 23 Jahre alten Kuchler, der erst in diesem Winter im Weltcup debütierte, ist es das erste Rennen bei Olympia.

