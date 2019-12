Langläuferin Carl wird 14. - Johaug siegt erneut

Skilangläuferin Victoria Carl hat beim Weltcup in der Schweiz nach einem guten Rennen den 14. Platz belegt.

Die 24-Jährige aus Zella-Mehlis benötigte für die 10 Kilometer in der freien Technik 26:32,8 Minuten. Bei strahlendem Sonnenschein in Davos sicherte sich die Norwegerin Therese Johaug in 25:02,7 Minuten ihren vierten Saisonsieg in einem Einzelwetcup. Zweite wurde mit einer guten halben Minute Rückstand Johaugs Landsfrau Heidi Weng vor Jessica Diggins aus den USA. Tags zuvor war Carl im Sprint noch in der Qualifikation ausgeschieden. Die Oberstdorferin Laura Gimmler war als 27. die besten Deutsche gewesen.

