Langjähriger Bundesliga-Trainer Höher verstorben

Der deutsche Fußball trauert um den ehemaligen Spieler und Trainer Heinz Höher. Der gebürtige Rheinländer starb am Donnerstag im Alter von 81 Jahren.

Unter Berufung auf die Familie bestätigte dies der frühere Vereinspräsident des aktuellen Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg, Gerd Schmelzer, der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage. Bei den Franken hatte Höher von 1984 bis 1988 als Trainer gearbeitet.

Höher gehört zu den erfolgreichsten Trainern in der Vereinsgeschichte der Nürnberger. Er führte den Club 1985 nach nur einer Saison Zweitklassigkeit direkt wieder ins Oberhaus zurück und blieb länger als jeder andere Trainer bei den Franken. Höher arbeitete mehr als 20 Jahre als Trainer bei verschiedenen Clubs in Deutschland und im Ausland, darunter beim VfL Bochum, dem MSV Duisburg, Fortuna Düsseldorf und Olympiakos Piräus. Für die Duisburger bestritt Höher zudem insgesamt 20 Spiele in der Bundesliga.

