Langer mit starkem Auftakt in Bad Griesbach

Golf-Routinier Bernhard Langer ist gut in die Porsche European Open gestartet. Der 58-Jährige aus Anhausen spielte eine 66er Runde im Golf Resort Bad Griesbach und lag damit wie der Münchner Florian Fritsch auf dem geteilten siebten Rang.

Der zweimalige Masters-Sieger war eigens für die Turnierpremiere aus seiner Wahlheimat Florida nach Bayern gereist. „Das ist eine Riesen-Atmosphäre hier, es hat viel Spaß gemacht“, schwärmte Langer nach seiner Runde beim TV-Sender Sky.

Die Führung in Bad Griesbach übernahmen der Franzose Benjamin Herbert und Bernd Wiesberger aus Österreich mit jeweils 64 Schlägen. Insgesamt sind zwölf deutsche Golfer am Start. Allerdings hatten die beiden besten deutschen Profis auf einen Start bei der European Open verzichtet. Dem zweimaligen Majorsieger Martin Kaymer passte die Veranstaltung nicht in den Turnierplan, da er in der kommenden Woche bei der Alfred Dunhill Links Championship in Schottland abschlägt. Marcel Siem spielt derzeit in den USA. Dort versucht sich der Ratinger in den Finals der Web.com-Tour die Spielberechtigung für die lukrative PGA-Tour zu erkämpfen.

Die mit zwei Millionen Euro dotierte Veranstaltung in Niederbayern ist neben der BMW International Open, die abwechselnd in München und Köln gespielt wird, das zweite deutsche Turnier im Kalender der Europa-Tour.

Leaderboard