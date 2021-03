Lakers und Nets verpflichten starke NBA-Profis

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat einen neuen starken Mitspieler bei den Los Angeles Lakers. Der NBA-Titelverteidiger gab am Sonntagabend (Ortszeit) die Verpflichtung von Andre Drummond bekannt und sich damit einen weiteren Star in den Kader geholt.

Der in seiner Karriere zwei Mal ins All-Star-Team berufene Center spielte zuletzt für die Cleveland Cavaliers und sollte den Lakers vor allem durch seine Größe und die Rebound-Qualitäten eine neue Qualität bringen.

Sein Ex-Team löste den Vertrag mit dem 27-Jährigen auf, er konnte deswegen auch nach Ablauf der Wechselperiode am Donnerstag bei einer anderen NBA-Organisation unterschreiben. In Cleveland kam Drummond in dieser Saison auf durchschnittlich 17,5 Punkte, 13,5 Rebounds und 2,6 Vorlagen.

Auch die Brooklyn Nets haben ihre Ambitionen auf den Titel durch eine späte Verpflichtung untermauert und LaMarcus Aldrige am Sonntag offiziell unter Vertrag genommen. Der 35 Jahre alte Forward war zuletzt für die San Antonio Spurs aktiv und ist in New York nun Teil einer Mannschaft mit der Star-Power von James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving und Blake Griffin.

