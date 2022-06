Laboureur/Schulz verlieren gegen Weltmeisterinnen

Zum Abschluss der Vorrunde bei der Beachvolleyball-WM haben Chantal Laboureur und Sarah Schulz ihre zweite Niederlage kassiert.

Die beiden Stuttgarterinnen zeigten trotz des 0:2 (23:25, 19:21) eine starke Leistung gegen die Titelverteidigerinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes aus Kanada. Laboureur und Schulz können aber noch hoffen, in die K.o.-Runde der besten 32 einzuziehen.

Hinter den ungeschlagenen Weltmeisterinnen und den Französinnen Lézana Placette/Alexia Richard, die je zweimal gewannen, belegen die Deutschen in der Gruppe J mit einem Sieg Platz drei. Neben den Tabellen-Ersten und -Zweiten der zwölf Vorrunden-Gruppen qualifizieren sich die vier besten Dritten direkt für die K.o.-Runde. Die weiteren acht Gruppen-Dritten spielen in einer Lucky-Loser-Runde am Dienstag um die letzten vier Plätze.

