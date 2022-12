Labbadia und Wohlgemuth legen los: So wollen sie den VfB Stuttgart vor dem Abstieg retten

Wenn man so will, hatte daran, dass sich am Montagmittag die neue sportliche Führung des VfB Stuttgart in dieser Konstellation der Öffentlichkeit präsentierte, auch ein Exil-Schwabe seinen Anteil. „Meine Berliner Familienwohnung liegt mitten in der schwäbischen Exklave Prenzlauer Berg. Auch mein Nachbar ist Stuttgarter – und der hat grünes Licht gegeben“, berichtete der neue Sportdirektor Fabian Wohlgemuth mit einem Lächeln über seine Entscheidungsfindung, vom Zweitligisten SC Paderborn zum abstiegsbedrohten Bundesligisten VfB Stuttgart zu wechseln. Dann fügte er im Ernst hinzu: „Wenn man in dieser Branche arbeitet und Ambitionen hat, ist es natürlich das Ziel in die erste Liga aufzusteigen. Und der VfB ist ein traditionsreicher Vereins mit einer tollen Fanbasis.“

Zweite Liga wäre existenzbedrohend

Deutlich wichtiger als der Rat des Nachbars war für Wohlgemuths Umzug in den Südwesten deshalb auch der Anruf von Alexander Wehrle. Der VfB-Vorstandsvorsitze, seit neun Monaten im Amt, hat sich dazu entschieden, die entscheidenden Positionen im Bundesliga-Team grundlegend neu aufzustellen – mit einem klaren Ziel: „Wir müssen alle Kräfte bündeln, um den Abstieg zu verhindern.“ Denn – das betonte Wehrle mehrmals – der Gang in die zweite Liga wäre für den Club existenzbedrohend.

„Ein Abstieg 2023 wäre nicht vergleichbar mit den Abstiegen 2016 oder 2019“, erklärte der VfB-Boss. „Dazwischen liegen eineinhalb Corona-Jahre mit 90 Millionen Euro Verlust. Dazu kommt ein Stadioninvest in Höhe von 130 Millionen. Und ein Abstieg würde 40 Millionen Umsatzverlust bedeuten.“ Dann betonte er in aller Deutlichkeit: „Die Situation ist ernst.“

Das ist auch Bruno Labbadia bewusst. „Ich sitze hier, weil es dem Verein gerade nicht gut geht. Es ist nicht die einfachste Aufgabe. Aber ich brauche einen gewissen Nervenkitzel und eine Herausforderung“, sagte der 56-Jährige, der als neuer Cheftrainer die Katastrophe verhindern soll. So wie 2011, als er den VfB schon einmal vor dem Sturz in Liga zwei gerettet und anschließend sogar in die Europa League und das Pokalfinale geführt hat. „Abstiegskampf braucht niemand. Aber wenn man es schafft, nimmt man extrem viel mit.“

Trotz aller Brisanz hat sich Labbadia, der zuvor laut eigener Aussage andere Anfragen aus der Bundesliga abgelehnt hatte, deshalb auch von Wehrle und Wohlgemuth davon überzeugen lassen, für eine zweite Amtszeit an den Wasen zurückzukehren. „Dieser Club hat eine enorme Wucht – in alle Richtungen“, sprach der gebürtige Darmstädter aus Erfahrung. Unvergessen ist seine Wutrede aus dem Oktober 2012 als der Coach nach einer umstrittenen Auswechslung von den Fans mit „Bruno raus“-Rufen bedacht worden war. „Die Trainer sind nicht die Mülleimer von allen“, schimpfte er anschließend auf der Pressekonferenz.

Fans sind unzufrieden mit der Labbadia-Entscheidung

Und auch jetzt schlägt Labbadia, wie auch Wohlgemuth, nicht gerade die Sympathie der Anhänger entgegen. Viele sehen die Entlassungen von Ex-Trainer Pellegrino Matarazzo und Ex-Sportdirektor Sven Mislintat, die dem VfB in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Wehrle-Vorgänger Thomas Hitzlsperger ein modernes sympathisches Gesicht gegeben haben, äußerst kritisch. Die Rückholaktion von Labbadia wird als Abkehr vom bei den Fans beliebten Stuttgarter Weg gesehen. Das Ziel der Unmutsbekundungen: Alexander Wehrle.

Der Vorstandsvorsitzende, der auf dem Podium sichtlich angeschlagen wirkte, wiegelte die Frage nach der Kritik routiniert ab. Emotionen gehörten dazu, aber: „Das Ziel Klassenerhalt können wir nur gemeinsam erreichen. Wir brauchen Ruhe und Zusammenhalt“, sagte der 47-Jährige – konnte sich aber eine Spitze gegen Mislintat und Matarazzo nicht verkneifen: „Wir alle müssen uns am Erfolg messen lassen. Und ich glaube, dass die letzten beiden Spielzeiten nicht gerade von sportlichem Erfolg geprägt waren.“ Nach der Last-Minute-Rettung in der Vorsaison steht der VfB vor dem Auftakt in die Rückrunde schon wieder nur auf Relegationsplatz 16.

Fabian Wohlgemuth ist vom Zweitligisten SC Paderborn nach Stuttgart gewechselt und übernimmt die Rolle des Sportdirektors. (Foto: IMAGO/Presse Rudel/Robin Rudel)

Unter Labbadia und Wohlgemuth soll es endlich wieder aufwärts gehen. Doch wie kann das gelingen? Schließlich gibt es unzählige Probleme im Team: Hinten zu anfällig, vorne zu ungefährlich, auswärts zu unsicher und sieglos. Labbadia, bekannt als hervorragender Feuerwehrmann und Motivator, setzt vor allem auf die Macht der Gespräche: „Wir müssen in die Köpfe der Spieler kommen, die Motivation herauskitzeln, den Jungs ein Stück mehr Selbstvertrauen geben.“ Am Wichtigsten sei aber die harte Arbeit auf dem Trainingsplatz. Gleich in seiner ersten Woche hat der Trainer deshalb drei frühe Einheiten um 7.30 Uhr angesetzt. Die Profis sollen endlich aufwachen. „Wir haben jetzt noch die Chance, die Situation zu korrigieren.“

Ob Labbadia für dieses Vorhaben auch neue Spieler zur Verfügung gestellt bekommt, ist offen. Wehrle und Wohlgemuth äußerten sich zu möglichen Transfers sehr zurückhaltend. „Der Reflex, in die erste Schublade zu greifen, wir müssen was am Kader machen, kommt mir zu früh“, erklärte der neue Sportdirektor. Man werde zunächst abwarten, wie die neue Herangehensweise von Labbadia greife: „Dann können wir uns damit beschäftigen, ob wir tatsächlich was am Kader verändern müssen.“

Auch der Trainer will sich erst einmal ein Bild von den vorhandenen Möglichkeiten machen, ließ aber schon durchblicken, dass er gerne etwas mehr Reife in der jüngsten Mannschaft der Bundesliga hätte. „Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich Spieler immer dann gut entwickeln, wenn sie eine Stütze haben“, sagte Labbadia, der einen Zweieinhalbjahresvertrag bis 2025 unterschrieben hat.

Ob er diesen auch erfüllen wird, bleibt abzuwarten. Bei seinen acht vorherigen Trainerstationen war er durchschnittlich nur 17 Monate im Amt. Nach erfolgreichen Starts, folgten meist Stillstand oder Absturz. In Stuttgart soll es dieses Mal anders laufen. Er wolle mit dem Club „einen Schritt nach vorne machen“, kündigte Labbadia schon mal an. „Aber dieser Weg wird sehr steinig.“ Dann verließ der Übungsleiter das Podium – die nächste Trainingseinheit wartete.