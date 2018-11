LA Lakers verlieren ohne Neuling Wagner gegen Orlando

Ein Unfall auf der Weiten Straße in Laichingen forderte am Sonntagnachmittag zwei Schwer- und einen Leichtverletzten. Gegen 15.40 Uhr stand eine 22-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Straße „Im Trieb“ in Laichingen. Von links kam von der Weiten Straße ein 19-Jähriger in seinem Wagen, der laut Polizei das Rechts-vor-links-Gebot missachtet. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 22-Jährige wurde dabei in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr, deren Gerätehaus direkt gegenüber liegt, rettete sie aus ihrem Fahrzeug – schwer ...