Löws Mittelfeld-Problem: Bangen um Schweinsteiger

München (dpa) - Joachim Löw muss in den drei abschließenden Fußball-Länderspielen der Saison seine Mittelfeldzentrale möglicherweise völlig neu besetzen.

Nachdem Stammkraft Sami Khedira noch immer an den Folgen eines Muskelrisses leidet, wurde ein seit Wochen verschwiegener Zehenbruch bei Bastian Schweinsteiger publik. Kapitän Michael Ballack, lange Jahre die Nummer eins auf dieser Position, hält der Bundestrainer trotz der personellen Probleme noch nicht wieder für stark genug.

Schweinsteiger, der Vizekapitän der deutschen Nationalmannschaft, hatte sich die Verletzung schon Ende April im Bundesliga-Spiel der Münchner bei Eintracht Frankfurt (1:1) zugezogen. Am 15. Mai hatte er in einem Privatspiel gegen eine Auswahl von Düren noch einmal 15 Minuten mitgewirkt. Der Club hatte die Verletzung jedoch bislang nicht bekanntgegeben, in der Endphase der Saison hatte Schweinsteiger immer wieder mit dem Training ausgesetzt. Im Zuge einer Diskussion um seine Führungsqualitäten und aktuellen Leistungen hatte Schweinsteiger zuletzt bei einem Disput mit einem Journalisten zudem einen im Nachhinein sehr vielsagenden Satz geäußert: „Ihr wisst gar nicht, ob ich mit Schmerzen spiele oder nicht.“

Zum Freundschaftsspiel des FC Bayern in St. Petersburg war Schweinsteiger mitgereist. Doch einen Einsatz schloss die sportliche Leitung aus. In der kommenden Woche soll Bayern-Arzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt Schweinsteiger noch einmal genau untersuchen. Dann dürfte eine Entscheidung über die Reise zur Nationalmannschaft fallen. Das DFB-Team tritt in der EM-Qualifikation am 3. Juni in Wien gegen Österreich und vier Tage später in Baku gegen Aserbaidschan an. Zuvor hat Bundestrainer Löw am 29. Mai noch ein Testspiel in Sinsheim gegen Uruguay verabredet.

„Wir dürfen jetzt unsere Ausgangsposition nicht leichtfertig aufs Spiel setzten, sondern müssen Anfang Juni die beiden Spiele gewinnen“, hatte Löw nach der Nominierung seines 23-köpfigen Aufgebots erklärt. Während er den seit Wochen verletzten Khedira von Real Madrid berief, verzichtete der DFB-Chefcoach erneut auf Ballack. Das sei mit dem 34 Jahre alten Leverkusener „besprochen“, betonte Löw. Nach den drei Saison-Abschlusspartien wolle er mit Ballack „nochmals reden“.

Dass Löw trotz der ihm bekannten gesundheitlichen Probleme seiner Mittelfeld-Stammkräfte Khedira und Schweinsteiger nicht Ballack, sondern dessen Clubkollegen Simon Rolfes ins Nationalteam zurückholt, darf als weiteres Zeichen gewertet werden, dass die Chancen für Ballack auf ein DFB-Comeback immer mehr sinken. Neben Rolfes stehen Löw für die letzten drei Spiele der Saison noch Toni Kroos (FC Bayern), Sven Bender (Borussia Dortmund) und Christian Träsch (VfB Stuttgart) für die beiden Positionen im defensiven Mittelfeld zur Verfügung.

Für den 26 Jahre alten Schweinsteiger ist nach der Rückkehr aus St. Petersburg wie für die anderen Münchner Nationalspieler erst einmal eine Woche Urlaub angesagt. Am 28. Mai beginnt die offizielle FIFA-Abstellungsfrist für den Länderspiel-Doppelpack Anfang Juni. Löw versammelt sein Personal einen Tag zuvor in Frankfurt am Main.

Nach seinem Zehenbruch in Frankfurt hatte Schweinsteiger für Bayern noch alle Bundesligaspiele bestritten und beim 2:1 am letzten Spieltag gegen den VfB Stuttgart sogar noch das Siegtor geköpft. Bei der Entscheidung, ob er auch für die Länderspiele zur Verfügung steht, dürfte auch der FC Bayern seine Interessen anmelden. Denn zu Beginn der neuen Saison stehen im August sofort die zwei wichtigen Spiele in der Champions-League-Qualifikation für den Rekordmeister an. Bis zum Länderspiel in Wien hat Schweinsteiger allerdings insgesamt drei Wochen Pause, um seinen Zehenbruch auszukurieren.

Schweinsteiger hatte mit Rücksicht auf den Verein schon im vergangenen Herbst auf die EM-Qualifikationsspiele gegen die Türkei und Kasachstan (jeweils 3:0) verzichtet. Damals sagte der inzwischen 87-malige Nationalspieler wegen eines Kapselbandanrisses am rechten Fußwurzelknochen ab.