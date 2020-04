Löwen-Trainer Schwalb rechnet mit Saison-Abbruch

In der Reha-Klinik am Schönen Moos in Bad Saulgau sind 41 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zwei Patienten sind ins Krankenhaus verlegt worden. Das hat die Klinik am Montag in einer Pressemitteilung bestätigt.

Auffallend stark waren die Zahlen von Corona-Infektionen in der Stadt Bad Saulgau in den letzten Tagen auf der Karte des Landkreises Sigmaringen zur Corona-Pandemie nach oben geschnellt.

Bad Saulgau jetzt Infektions-Hotspot im Kreis Befand sich die Stadt in der vergangenen Woche noch im ...