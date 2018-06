„Löwen“-Investor segnet Business-Plan ab

München (dpa) - Der jordanische Investor Hasan Ismaik will den TSV 1860 München mit einem millionenschweren Business-Plan bis 2015 zurück in die Fußball-Bundesliga hieven.

„Mein Ziel ist es, innerhalb von drei Jahren Erstligist zu sein. Die Sportliche Leitung hat das Okay, nach neuen Spielern zu suchen“, erklärte Ismaik am Sonntag vor dem letzten Saisonspiel des Zweitligisten gegen Alemannia Aachen bei einer Pressekonferenz in der Münchner Allianz Arena.

Das Volumen, das der Geschäftsmann auf Kreditbasis den „Löwen“ zur Verfügung stellt, soll sich auf rund fünf Millionen Euro pro Saison belaufen. „Vielleicht, vielleicht auch mehr“, sagte Ismaik lächelnd. Der Jordanier hatte den Verein vor einem Jahr bei seinem Einstieg mit einer Investition von 18 Millionen Euro vor dem Aus bewahrt.

„Wir arbeiten sehr hart, um den sportlichen Aufstieg zu schaffen und die Finanzen zu konsolidieren“, erklärte Vereinspräsident Dieter Schneider. Mit neuen Arbeitsgruppen für Marketing oder Fans soll der Verein vorangebracht werden. Dank Ismaik biete sich erstmals seit Jahren die Chance, die Zukunft des Vereins aktiv zu gestalten, betonte Aufsichtsratschef Otto Steiner: „Das finde ich saugeil!“