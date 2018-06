Löwen feiern vierten Sieg im vierten Spiel

Aschaffenburg (dpa) - Die Rhein-Neckar Löwen haben in der neuen Saison der Handball-Bundesliga ihren vierten Sieg im vierten Spiel gefeiert. Die Badener gewannen mit 30:24 (17:9) beim TV Großwallstadt und übernahmen damit zumindest bis zum Samstagabend die Tabellenführung.

Überragender Werfer in der Frankenstolz Arena war Nationalspieler Uwe Gensheimer, der für die Löwen elfmal traf. Die Gäste dominierten die Partie von Beginn an und lagen schon nach zehn Minuten mit 7:3 vorn. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Großwallstädter bereits zum ersten Mal ihren Torwart gewechselt, aber auch diese Maßnahme änderte nichts am einseitigen Verlauf des Spiels. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung der Löwen acht Tore. Auf näher als fünf Treffer kam der TVG nach der Pause nicht heran.

Großwallstadt ist damit in dieser Saison weiter sieglos. Nur am ersten Spieltag gegen Melsungen holte der Traditionsverein einen Punkt. Bester Werfer war Michael Spatz mit sieben Treffern.