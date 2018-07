Löw vor Bekanntgabe: Lahm Kapitän, Neuer ins Tor

Wie erwartet wird Phillip Lahm neuer Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, der Schalker Manuel Neuer steht bei der WM im Tor.

Dies berichtet die „Bild“-Zeitung am Donnerstag. Bundestrainer Joachim Löw hatte sich bereits vor einigen Tagen für den 26-jährigen Lahm als Nachfolger des verletzten Michael Ballack entschieden. WM-Neuling Neuer setzte sich im Torwart-Dreikampf gegen den Bremer Tim Wiese und den Münchner Hans-Jörg Butt durch. Löw wollte die beiden Personalien bislang nicht offiziell bestätigten. {element}

Löw hatte sich bereits am Pfingstsonntag auf seinen neuen „Capitano“ und den ersten Mann im Tor festgelegt — die Namen wollte der Bundestrainer indes erst nach der Ankunft der Bayern-Profis im Trainingslager verkünden.

Das Anforderungs-Profil an den neuen „Leitwolf“ hatte Löw bereits deutlich umrissen: „Integrativ“ und „kommunikativ“ müsse er sein und dürfe „nicht nur auf sich selbst“ schauen, sondern „ein offenes Ohr für die Probleme anderer“ haben. Zudem müsse er „viele repräsentative Aufgaben“ erfüllen. Zu seiner neue Führungsrolle im National-Team sagte Lahm in der „Bild“: „Vorangehen und den Glauben und die Überzeugung vermitteln, dass wir eine sehr erfolgreiche WM spielen werden!“

Nach dem Ausfall des verletzen Stuttgarters Christian Träsch stehen noch 25 Profis in Löws vorläufigem Kader. Bis zum 1. Juni muss der Coach die schwierige Entscheidung treffen, welche zwei er nicht mit nach Südafrika nimmt. Die DFB-Auswahl bestreite ihr erstes WM- Spiel in der Gruppe D am 13. Juni in Durban gegen Australien.