Löw pro DFB-Kapitän: Wir wissen, was wir an Bastian haben

Bundestrainer Joachim Löw nimmt Nationalmannschafts-Kapitän Bastian Schweinsteiger nach Kritik aus England in Schutz.

„Wir wissen beim DFB, was wir an Bastian haben. Er ist nach wie vor ein Weltklasse-Spieler und unumstritten als unser Kapitän“, sagte Löw der „Bild“. Schweinsteiger war nach dem 2:3 von Manchester United beim VfL Wolfsburg und dem Aus des englischen Rekordmeisters von Trainer Louis van Gaal und den Medien im Mutterland des Fußballs kritisiert worden.

Van Gaal hatte Schweinsteiger, den er im Sommer von Bayern München nach Manchester geholt hatte, in Wolfsburg nach 69 Minuten ausgewechselt. Nach dem Spiel hatte der Niederländer den 31-Jährigen erneut ein kritisches Zeugnis ausgestellt. „Man muss auch einem erfahrenem Spieler wie ihm Zeit geben, sich an die neue Liga zu gewöhnen. Ich bin sicher, Manchester United wird an Bastian Schweinsteiger noch viel Freude haben“, erklärte Löw weiter.