Löw plant mit Boateng - Bayern-Achse „unglaublich wichtig“

Die Sportliche Leitung der Nationalmannschaft lässt keine Zweifel aufkommen, dass die Spieler des FC Bayern in den wichtigen Länderspielen gegen die Niederlande und Frankreich eine Führungsrolle übernehmen sollen.

„In der Nations League darf man sich nichts erlauben. Bei einer Niederlage hat man es schon nicht mehr selbst in der Hand“, sagte Löw-Assistent Marcus Sorg in Berlin.

Deshalb sei der Trainerstab froh, dass es im DFB-Team eine Achse mit Mats Hummels, Jérôme Boateng, Thomas Müller und dem Ex-Münchner Toni Kroos gebe. Im Training habe der siebenköpfige Bayern-Block bewiesen, dass er intensiv und mit Freude dabei sei, berichtete der Co-Trainer.

„Sie sind Profis genug, dass sie wissen, am Ende zählt nur die Leistung auf dem Platz“, betonte Sorg. Er geht auch fest von Boatengs Einsatz am Samstag in Amsterdam (20.45 Uhr) aus. Der Abwehrspieler habe nach einer Pause wegen eines Infekts den Wiedereinstieg ins Training gut überstanden.

„Die Blutwerte sind gut. Er hat alles mitgemacht. Ich gehe davon aus, dass alles bis zum Wochenende passen wird“, berichtete Sorg. Auch Boatengs Bayern-Kollegen Manuel Neuer, Hummels, Müller und Joshua Kimmich werden in der Startelf erwartet.

„Es sind Topspieler. Das hat auch die Tatsache gezeigt, dass sie nach der WM einen sehr guten Start bei Bayern hatten. Es ist unglaublich wichtig, dass wir so eine Achse haben“, erklärte Sorg: „Ich bin fest überzeugt, dass wir die Spieler dahin bringen, dass sie eine gewisse Leichtigkeit haben. Die ist auch uns zuletzt verloren gegangen. Sie sind absolut gewillt, am Wochenende ein gutes Spiel zu machen.“

Beim Training am Mittwoch war auch der kurzfristig nachnominierte Serge Gnabry dabei. Der 23 Jahre Offensivspieler ersetzt seinen angeschlagenen Bayern-Kollegen Leon Goretzka (Muskelverhärtung). Für den Frankfurter Kevin Trapp (muskuläre Probleme) rückte Bernd Leno vom FC Arsenal in das 21-köpfige Aufgebot.

Löws Auswahl bereitet sich noch bis Freitagvormittag in der Hauptstadt auf die beiden Auswärtspartien gegen Holland und Weltmeister Frankreich vor. Dann fliegt der DFB-Tross von Berlin nach Amsterdam, wo auch das Abschlusstraining für die Partie am Samstag gegen Gastgeber Niederlande stattfindet.