Löw: Erfolge mit Nationalteam keine „Selbstverständlichkeit“

Flauschige Plüschhausschuhe in der Farbe Rosa, pinkfarbene Vasen, Wände und Bonbons: Die Farbe zieht sich durch die Jahresfeier des Gesangvereins Liederkranz 1851 Merklingen/Alb mit Laienspiel und Gesang. Die Premiere der Posse „Unter Bademänteln“ von Vera Wittrock sorgte in der Gemeindehalle bereits für mächtig Wirbel, weitere Aufführungen stehen am kommenden Wochenende an. Alle Vorstellungen sind ausgebucht.

Rezeption steht groß an der Wand geschrieben.