Lässt Schaaf rotieren? - Funchal bangt um Trainer

Bremen (dpa) - Bei Werder Bremen geht's nur um die Frage: Rotiert er oder rotiert er nicht? Coach Thomas Schaaf macht sich Gedanken über seine Startaufstellung; Europa-League-Gegner Nacional Funchal dagegen hat große Sorgen.

Die Portugiesen bangen um ihren Trainer Manuel Machado. Aufgrund von Komplikationen nach einer Operation liegt der 53-Jährige seit mehreren Tagen im künstlichen Koma. Sein Zustand sei weiter „sehr ernst“, berichteten Medien unter Berufung auf die Ärzte. Bei ihrem Auftritt im Weserstadion werden die Madeira-Kicker nun von Assistenzcoach Jose Augusto betreut. „So weit wir wissen, ist sein Zustand stabil und die Lage hat sich leicht gebessert. Aber die Umstände sind schwierig und wir versuchen, das Beste daraus zu machen“, sagte Augusto.

Den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League hat der Fußball-Bundesligist bereits seit vier Wochen in der Tasche. Doch drei Punkte gegen die noch sieglosen Portugiesen würde Werder dem angestrebten Gruppensieg und einem leichteren Gegner ein weiteres Stück näher bringen. „Es ist wichtig, dass wir den ersten Platz behaupten und die Konzentration ist genauso hoch, wie vor jedem anderen Spiel“, sagte Schaaf, der um den Einsatz seines Schlussmannes Tim Wiese bangt. „Er hat sich heute Mittag abgemeldet. Es sieht nach einem grippalen Infekt aus“, sagte Schaaf.

Sollte Wiese ausfallen, würde U 20-Nationalspieler Sebastian Mielitz in die Startelf rücken. Denn Christian Vander, hinter Wiese die etatmäßige Nummer zwei, fällt nach einer Leistenoperation für den Rest der Hinrunde aus. „Sebastian hat unser vollstes Vertrauen“, erklärte Schaaf, der angesichts der komfortablen Ausgangslage die Möglichkeit hat, einige seiner vielbeschäftigten Akteure für die Bundesliga zu schonen und Spielern von der Bank eine Chance zu geben. „Ich muss auch die in Bereitschaft halten, die sonst nicht so viel spielen. Schließlich gibt es auch immer wieder Ausfälle“, sagte der 48-Jährige.

Schonen wird Schaaf wohl Mertesackers Nebenmann Naldo. Bei dem Brasilianer „schlummert was in der Leiste“, sagte der Trainer. Sebastian Prödl steht als Ersatz bereit. Der Österreicher braucht ebenso Spielpraxis wie Petri Pasanen. Auch Tim Borowski (Innenbanddehnung im Knie) könnte nach seiner dreiwöchigen Verletzungspause in die Startelf rücken. Dafür hat Mesut Özil angedeutet, eine Pause zu brauchen. „Bei ihm hat man zuletzt gesehen, dass er eine gute Belastung hinter sich hat“, sagte Schaaf. Fehlen wird neben dem verletzten Stürmer Claudio Pizarro auch Philipp Bargfrede (Knieprobleme).

Vor den beiden letzten Gruppenspielen liegt Werder mit zehn Punkten vor dem spanischen Vertreter Athletic Bilbao (sieben), bei dem der Bundesligist am letzten Spieltag antreten muss. Die Bremer wollen gegen Funchal ihre imposante Serie fortsetzen: Seit 21 Pflichtspielen sind sie ungeschlagen, holten in vier Spielen der Europa League zehn von zwölf möglichen Punkten.

Wie portugiesische Medien berichteten, habe sich Machado einer Fettabsaugung unterzogen. Einige Tage darauf sei er dann wegen starker Schmerzen und Unwohlsein in ein Krankenhaus in Funchal gebracht worden. Dort liegt er auf der Intensivstation. In Bremen wollen die Portugiesen auch für Machado kämpfen. „Wir setzen uns voll ein“, versprach Innenverteidiger Felipe Lopes.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Wiese (Mielitz)- Fritz, Mertesacker, Prödl, Pasanen - Frings - Jensen, Niemeyer - Hunt - Almeida (Moreno), Rosenberg

Nacional Funchal: Bracalli - Felipe Lopes, Halliche, Cléber, Tomasevic - Leandro Salino, Luis Alberto - João Aurélio, Rúben Micael - Edgar Silva, Pecnik

Schiedsrichter: Alon Yefet (Israel)