Kurios: Eintracht-Coach Glasner fehlt gegen Fenerbahce

Erst verspätete sich Oliver Glasner mit seinem Team mehrere Male - dann wurde er von der Europäischen Fußball-Union UEFA dafür gesperrt und muss nun pausieren.

Der Österreicher verpasst den Europa-League-Auftakt mit Eintracht Frankfurt aus einem kuriosen Grund: Weil der VfL Wolfsburg unter seiner Leitung in drei Europapokal-Spielen nach der Halbzeit zu spät auf den Rasen zurückkam, wurden Verein und Trainer sanktioniert. Für den Club gab es eine Geldstrafe, Glasner darf dazu am Donnerstag (21.00 Uhr/TV Now) gegen Fenerbahce Istanbul nicht in den Innenraum.

Mit Trainersperren im Europapokal haben die Hessen Erfahrung. Unter Glasners Vorgänger Adi Hütter musste die Eintracht bei Inter Mailand ohne den Chef antreten und setzte sich damals trotzdem durch. Mittelfeldspieler Djibril Sow sieht die Auswirkungen der Sperre als nicht so gravierend an. „Das spielt keine so große Rolle, weil wir den Trainer, seitdem die Fans zurück im Stadion sind, sowieso nicht mehr so gut hören können“, sagte der Schweizer laut „Bild-Zeitung“.

