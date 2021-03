Kuntz bekräftigt: Bundestrainer-Thema erst nach U21-EM

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Landesregierung lockert die Regeln für private Zusammenkünfte in Gebieten mit hohen Infektionszahlen. Treffen von zwei Haushalten mit bis zu fünf Personen sind von diesem Montag an auch in Gegenden mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche erlaubt.

Verschärfungen bei Maskenpflicht für Mitfahrende in Auto «Dabei zählen Kinder bis einschließlich 14 Jahre nicht mit. Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein Haushalt», heißt es in der Mitteilung des Staatsministerium vom Sonntag zur neuen ...