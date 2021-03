Kruses und Olympia: „Sollten Spiele nicht mehr verschieben“

Der Gemeinderat Unterschneidheim hat in seiner jüngsten Sitzung am Montag in der Gemeindehalle Zöbingen gegen die Nutzung des ohne Baugenehmigung erstellten Anbaus am Regionalmarkt Bengelmann gestimmt. Das Ergebnis war mit 13 Gegenstimmen, zwei Befürwortern und zwei Enthaltungen deutlich. Damit folgte der Gemeinderat – wie schon zuvor der Ortschaftsrat Unterschneidheim – einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg. Hintergrund der Gerichtsentscheidung waren Klagen der Gemeinde Tannhausen und eines Privatmannes.