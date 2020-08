Kruse sieht keine Transfer-Problem: „Wird alles geregelt“

Ex-Nationalspieler Max Kruse sieht keine Transfer-Probleme, die seinen Einsatz beim Saisonstart des 1. FC Union verhindern könnten.

„Es wird alles geregelt“, sagte der prominente Neuzugang des Berliner Fußball-Bundesligisten auf Instagram. Der Weltverband FIFA hatte zu Wochenbeginn bestätigt, dass noch nicht alle notwendigen Dokumente für einen Wechsel Kruses von Fenerbahce Istanbul zu den Eisernen vorliegen. Seinen Arbeitgeber in der Türkei hatte der Stürmer wegen angeblich ausstehender Gehaltszahlungen verlassen.

„Zum Zeitpunkt, wenn das erste Pflichtspiel ansteht und ich wieder fit bin, werden wir die Spielberechtigung haben“, sagte Kruse und beruhigte seine Fans: „Macht euch keine Sorgen.“

Kurse war am 7. August bei Union als Neuzugang präsentiert worden. Der 32-Jährige laboriert aber noch an den Folgen einer Sprunggelenkverletzung. Im Union-Trainingslager in Bad Wörishofen war er am Montag erstmals wieder am Ball und nahm im Training zeitweise an einer Spielform teil. Sportchef Oliver Ruhnert hofft, dass Kruse Mitte Oktober bei 100 Prozent Leistungsvermögen stehen wird. In Testspielen soll der Neuzugang schon im September mitwirken.

Union startet am zweiten September-Wochenende im DFB-Pokal beim Karlsruher SC in die neue Spielzeit. Am 19. September kommt der FC Augsburg zum Bundesligaauftakt ins Stadion An der Alten Försterei.

