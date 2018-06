Krueger zu Eishockey-Auswahl gestoßen

Helsinki (dpa) - Justin Krueger hat nur eine Stunde nach der Landung in Helsinki sein erstes Training mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bestritten.

Der Verteidiger werde noch für die WM offiziell nachgemeldet und damit im wichtigen vierten Gruppenspiel gegen Österreich spielen, kündigte Bundestrainer Pat Cortina an. Krueger erhält den letzten noch zu vergebenen Kaderplatz unter den Feldspielern.

„Ich fühle mich gut“, meinte Krueger nach seinem Blitz-Tripp. Am Samstag war er mit den Charlotte Checkers in der unterklassigen amerikanischen AHL ausgeschieden, am Sonntag bekam er die Einladung des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und kam nun in Finnland an.

„Das wird ein heißes Derby gegen Österreich“, sagte der 26-Jährige, der seine vierte WM bestreitet, vor dem Match gegen die Alpenrepublik. Bei einem Erfolg hätte Deutschland vier Punkte auf dem Konto und sich damit womöglich der Abstiegssorgen entledigt.

