Kroatisches Luxusproblem: Durchschnaufen oder durchstarten?

Durchschnaufen oder durchstarten: Nach dem glänzenden Turnierstart mit zwei Siegen ohne Gegentor steht WM-Geheimfavorit Kroatien vor einem echten Luxusproblem.

Trainer Zlatko Dalic hatte nach dem furiosen 3:0 gegen Vize-Weltmeister Argentinien eigentlich angekündigt, alle mit einer Gelben Karte vorbelasteten Spieler im letzten Gruppenspiel gegen Island am Dienstag (20 Uhr) zu schonen. Doch sind dies fünf Spieler mit den Stars Ivan Rakitic und Mario Mandzukic an der Spitze. Und die Medien warnen vor zu großer Rotation. Denn diese habe Kroatien in der WM-Historie schon einige Male aus dem Rhythmus gebracht.

Klar ist: Die Kroaten wittern eine ähnliche Sensation wie beim dritten Platz 1998. „Wir haben schon etwas erreicht mit der Qualifikation für das Achtelfinale. Und das haben wir auch gefeiert. Aber jetzt wollen wir mehr“, sagte Ante Rébic zu goal.hr.

Der Frankfurter Stürmer, der nach seinem Doppelpack im DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern auch in Russland für Furore sorgt, wird gegen Island ziemlich sicher pausieren. Er ist nicht nur mit Gelb vorbelastet, sondern auch angeschlagen. Auch Marcelo Brozovic wird nicht dabei sein - er hat schon zweimal Gelb gesehen. Wie stark diese Mannschaft ist, zeigt der Ersatz: Denn für Brozovic spielt im bisher zweimal eingewechselten Mateo Kovacic einer, der vergangene Saison 36 Pflichtspiele für Real Madrid absolviert hat.

Auf Platz eins oder zwei zu spekulieren wegen des möglichen Achtelfinalgegners macht für Rebic ohnehin keinen Sinn. „Frankreich ist ein Top-Team, klar“, sagte er: „Aber auch Dänemark hat starke Einzelspielern und ist körperlich sehr stark. Im Endeffekt müssen wir sowieso auf uns selbst schauen.“

dpa-Twitterlisten zur WM

Crowdtangle zu WM-Themen bei Social Media

WM-Spielplan

FIFA-WM-Homepage

Infos zu WM-Teilnehmern

WM-Spielorte

Infos zu WM-Tickets