Kroatien mit Fehlstart ins WM-Jahr: 0:2 gegen Peru

Kroatiens Fußball-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen Peru ins WM-Jahr gestartet. Die Mannschaft um Mittelfeldspieler Luka Modric unterlag den Südamerikanern in Miami mit 0:2 (0:1).

André Carrillo (11. Minute) und Edison Flores (48.) erzielten die Treffer für die Mannschaft um den Ex-Schalker Jefferson Farfan, die bei der WM in der Gruppe C auf Frankreich, Australien und Dänemark trifft.

Der EM-Achtelfinalist Kroatien dagegen erwischte mit den früheren Bundesliga-Profis Ivan Perisic und Mario Mandzukic in der Startelf einen Fehlstart ins WM-Jahr. Der Schalker Marko Pjaca und der Hoffenheimer Andrej Kramaric wurden bei den Kroaten zudem eingewechselt. Nächster Testspiel-Gegner der Kroaten ist am Dienstag der deutsche WM-Gruppengegner Mexiko. Kroatien trifft bei dem Turnier in Russland in der Vorrunde auf Argentinien, Island und Nigeria.

