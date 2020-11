Kritik an Geheimtreffen der 15 Fußball-Clubs

Von Schwäbische Zeitung

Finanzspritze in schwieriger Zeit für einen Tipper aus dem Kreis Sigmaringen: Bei der Glücksspirale-Ziehung am Samstag fiel ein Treffer von 100 000 Euro in eine Stadt des Landkreises. Das gibt die staatliche Toto-Lotto GmbH in ihrer Pressemitteilung bekannt.

Der Kundenkartenspieler aus dem Kreis Sigmaringen nahm zusätzlich zum Eurojackpot für fünf Euro an der Glücksspirale teil. Die sechsstellige Gewinnzahl 861094 der Rentenlotterie stimmte exakt mit den letzten sechs Ziffern seiner Losnummer überein.