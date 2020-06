Kreuzer: Cheftrainer-Vertrag für Eichner noch vor Saisonende

„Ich bin zwölf und laufe mit meiner Mutter in einen Friseursalon. Eine Friseurin blickt nur kurz von ihrer Arbeit auf, sieht mich und sagt ‚So etwas schneiden wir hier nicht‘.“ So heißt es in einem Post der Instagram-Seite „wasihrnichtseht“.

Dort können Betroffene ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland sichtbar machen. Gegründet hat die Seite der Ravensburger Dominik Lucha.

„Es war eine ziemlich spontane Idee“, sagt Lucha.