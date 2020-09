Kreuzbandriss: Verletzungsschock bei Häflerin Giulia Gwinn

Die Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn wird dem FC Bayern München monatelang fehlen.

Wie der Verein mitteilte, zog sich die 21-Jährige im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Auswahl am vergangenen Samstag gegen Irland (3:0) einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie weitere Bänderverletzungen im rechten Knie zu.

Die Offensivspielerin war beim Länderspiel in Essen nach einem Zweikampf zunächst minutenlang am rechten Knie behandelt worden und musste dann in der 35. Minute ausgewechselt werden.