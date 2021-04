Alexander Pfaff, Chef der Lindauer Grenzpolizei, hat am Mittwochmorgen viel zu organisieren. Ministerpräsident Markus Söder hat am Dienstag die Quarantänepflicht für vollständig Geimpfte aufgehoben. In der Theorie können geimpfte Nachbarn aus Vorarlberg jetzt wieder ohne Einschränkungen nach Lindau kommen. In der Praxis ist aber mal wieder alles viel komplizierter. Denn in Österreich gibt es diese Regel noch nicht. Wer einfach zum Shopping nach Lindau kommt, dem bleibt eine Quarantäne trotz der neuen Lockerung nicht erspart.