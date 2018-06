Kreuzbandriss bei Hronek

Skirennfahrerin Veronique Hronek hat sich bei der WM in den USA schwer verletzt. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, zog sich die 23-Jährige beim Team-Event einen Kreuzbandriss im linken Knie zu.

Bei Untersuchungen im Krankenhaus habe sich die Erstdiagnose bestätigt. In dem Gelenk hatte Hronek 2013 bereits einen Innen- und Kreuzbandriss erlitten. Im Mannschafts-Wettbewerb war Deutschland überraschend schon in der ersten Runde an den späteren Silbermedaillengewinnern aus Kanada gescheitert war. Den Titel holte sich wie schon 2013 Österreich.

