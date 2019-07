Kretschmann macht sich für Klinsmann-Rückkehr zum VfB stark

Nach dem sehr lauten Rücktritt von Präsident Wolfgang Dietrich herrscht beim VfB Stuttgart keine zwei Wochen vor dem Start in die Zweitligasaison ein Machtvakuum. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Die Grünen) macht sich so seine Gedanken, ist er doch VfB-Fan von Kindesbeinen an.

Auf Facebook schreibt Kretschmann: „Als langjähriges Mitglied des Vereins und als Fan seit Kindertagen leide ich natürlich mit und mache ich mir Sorgen um die Zukunft des VfB Stuttgart.“ Nun sei es vor allem wichtig, „dass wir jetzt schnell den Streit hinter uns lassen und wieder Ruhe in den Verein kommt, damit der VfB sich wieder voll auf das Fußballspielen konzentrieren kann, um den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.“

Auch zur Frage, wer künftig den VfB führen könne, äußert sich der Landesvater. „Der Verein braucht jetzt eine Persönlichkeit mit Fußballkompetenz, die ausschließlich das Interesse des Vereins im Blick hat. Jemand der von hier kommt, der zusammenführt und hinter dem sich die ganze VfB-Familie versammeln kann. Ich denke, nicht allzu viele bringen ein solches Profil mit“, schreibt Kretschmann, ehe er sich - ohne den Namen zu nennen für die VfB-Legende, den Sommermärchen-Bundestrainer Jürgen Klinsmann starkmacht: „Als VfB-Fan würde mir da aber schon jemand einfallen, den ich letztes Jahr in Kalifornien getroffen habe und der den Brustring definitiv im Herzen trägt.“

Bereits im vergangenen Jahr war über eine Rückkehr Klinsmanns zum VfB spekuliert worden, allerdings nicht ins ehrenamtliche Präsidium, sondern in den hauptamtlichen Vorstand. Auch jetzt scheint unwahrscheinlich, dass Klinsmann Interesse am Präsidentenamt haben könnte, der frühere Bundestrainer ist bekannt dafür, gestalten zu wollen.

Jedoch gibt es beim VfB Überlegungen, den Posten des Vorstandsvorsitzenden zu schaffen. Diese Position scheint vom Profil her wie geschaffen für den aus Backnang stammenden Wahl-Kalifornier, dessen Sohn Jonathan Klinsmann soeben als Torwart zum FC St. Gallen gewechselt ist. Jürgen Klinsmann wäre als Vorstandsvorsitzender auch der Chef des sehr populären Sportvorstands Thomas Hitzlsperger.

Das Präsidentenamt könnte dann ein Vertrauter Klinsmanns übernehmen, etwa Guido Buchwald, Dietrich-Gegner und wie Klinsmann Weltmeister von 1990, oder der beim VfB ebenfalls sehr populäre Karl Allgöwer. Für den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden, den bisher auch Dietrich innehatte, hat sich via SPORT1 bereits Ex-Profi Thomas Berthold ins Spiel gebracht, ebenfalls ein 1990er-Weltmeister.