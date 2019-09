Krawietz/Mies erreichen Viertelfinale der US Open

Die beiden French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den US Open das Viertelfinale erreicht.

Das deutsche Tennis-Doppel bezwang in New York Marcelo Arevalo aus El Salvador und den Briten Jonny O'Mara mit 3:6, 6:3, 6:4.

Nach einem kleinen Zwischentief im Anschluss an ihren überraschenden Triumph in Paris finden Krawietz und Mies in New York nun wieder zu alter Form.

Herren-Tableau

Damen-Tableau

ATP-Rangliste

WTA-Rangliste

Herren-Doppel-Tableau