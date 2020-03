Krawietz/Mies bringen deutsche Tennis-Herren in Führung

Den deutschen Tennis-Herren fehlt nur noch ein Sieg zum erneuten Einzug in die Davis-Cup-Endrunde.

Das Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies gewann in Düsseldorf gegen das weißrussische Duo Ilja Iwaschka und Andrej Wassilewski mit 6:4, 7:6 (7:5) und brachte die deutsche Mannschaft in der Qualifikationspartie damit 2:1 in Führung. Nach dem ersten Tag hatte es 1:1 gestanden. Im Spitzeneinzel trifft nun die deutsche Nummer eins Jan-Lennard Struff auf Egor Gerassimow. Danach spielt Philipp Kohlschreiber gegen Iwaschka. Die Endrunde findet vom 23. bis 29. November in Madrid statt.

Davis-Cup-Portal

DTB-Homepage