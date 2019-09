Krawietz/Mies bei US Open im Halbfinale

Die French-Open-Sieger Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den US Open das Halbfinale erreicht.

Das deutsche Tennis-Doppel setzte sich in New York gegen Leonardo Mayer aus Argentinien und Joao Sousa aus Portugal mit 7:6 (7:4), 6:4 durch. Damit haben Krawietz und Mies weiterhin die Chance auf ihren zweiten Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere. Das deutsche Duo hatte in Paris völlig überraschend die Doppel-Konkurrenz gewonnen.

„Das ist natürlich Wahnsinn, dass wir jetzt auch hier im Halbfinale stehen“, sagte Mies. „Wir haben auf den kleinen Plätzen angefangen und uns heute bis ins Louis-Armstrong-Stadium gespielt. Es hat riesig Spaß gemacht, in dieser riesigen Schüssel zu spielen.“

Herren-Tableau

Damen-Tableau

ATP-Rangliste

WTA-Rangliste