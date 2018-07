Kovac lässt Bayern-Stars erstmals auf Platz schwitzen

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei bittet um Hilfe: Der 64-jährige Helmut Krehl aus Münsingen wird seit Samstag, 30. Juni, vermisst. Er hatte laut Mitteilung der Polizei gegen 13 Uhr das Haus verlassen, um einen Termin in der Reichenau Straße wahrzunehmen. Dort sei auch sein unverschlossen abgestelltes Fahrzeug aufgefunden worden.

Er soll zuletzt am Samstagabend im Biergarten einer Gaststätte an der Uracher Straße in Münsingen in Begleitung eines der Polizei unbekannten Mannes gesehen worden sein.