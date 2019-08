Koslowski über DVV-Frauen: „Mannschaft hat Riesenpotenzial“

Nach Gruppensieg in der EM-Vorrunde hat Bundestrainer Felix Koslowski seinen ungeschlagenen deutschen Volleyballerinnen Medaillenpotenzial bescheinigt.

„Die Mannschaft hat ein Riesenpotenzial“, sagte der 35-Jährige in einer Telefonkonferenz über seinen im Schnitt nicht mal 24 Jahre alten Kader. „Diese Mannschaft hat eine sehr große Zukunft.“ Das Team um Star-Diagonalangreiferin Louisa Lippmann könne in Zukunft Medaillen gewinnen. „Ob schon in diesem Jahr, werden wir sehen“, meinte Koslowski. Die Deutschen sind bei der Europameisterschaft erst wieder am Sonntag im Achtelfinale gefordert.