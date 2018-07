Kommentator des WM-Finales: Netzgemeinde spottet über Bela Rethy

Fußball-Kommentatoren haben es nicht leicht: Mal lustig, mal süffisant, zuweilen auch deutlich unter der Gürtellinie und am Rande der Hetze wird ihre Arbeit im Netz kommentiert. Nun trifft es einmal mehr das ZDF-Urgestein.

Rund 2000 Tweets mit dem Namen des Finalkommentators kamen in den Stunden nach dem WM-Finale zusammen. Viele davon wenig schmeichelhaft. Zuschauer beklagten im Netz auf teils süffisante Weise, dass der Sporteporter Spieler und Rückennummern durcheinander brachte. Auch mit der Bewertung des Spiels, insbesondere der französischen Mannschaft, waren einige Zuschauer nicht zufrieden und machten auf Twitter ihrem Ärger Luft.

Bela Rethy in Topform:"... Kanté mit der Nummer 6" - die trägt aber PogbaKurz darauf: "Entschuldigung, Kante natürlich mit der 13, hier am Ball" - am Ball war: Matuidi Stark. #FRACRO— Philipp Awounou (@King_Awou) 15. Juli 2018

Baden-Württembergs ehemaliger Verbraucherschutzminister Alexander Bonde (Grüne) forderte, Rethy gegen WM-Kommentatorin Claudia Neumann auszuwechseln.

Liebes ZDF: bitte Béla Réthy auswechseln und durch Claudia Neumann ersetzen! #FRACRO— Alexander Bonde (@alexbonde) 15. Juli 2018

Auch der Zwischenfall in Moskau, als mehrere politische Aktivisten der Gruppe "Pussy Riot" den Platz stürmten, wurde kommentiert:

Von wegen, die Störenfriede sind weg. Rethy höre ich immer noch #FRACRO— Christian Mauelshagen (@MaoLee50) 15. Juli 2018

Ein juristisches Nachspiel dürften die Netzkommentare über die einzige deutsche Frau am Mikrofon, Claudia Neumann, haben. Was während der Weltmeisterschaft zeitweise auf Twitter, Facebook und Co. zu lesen war, zielte deutlich unter die Gürtellinie. Es gehe um Beleidigung und die öffentliche Aufforderung zu Straftaten, beklagte das ZDF.

Mehr entdecken: ZDF stellt Strafanzeige nach Hetze gegen Reporterin