Kommentar zur Entlassung Manuel Baums beim FC Augsburg: Die Prinzipien verraten

Nun haben also im Gegensatz zu ihren Kollegen in Württemberg zumindest die bayerischen Schwaben Panik bekommen und Trainer Manuel Baum samt Anhang vom Hof gejagt. Der FC Augsburg und Sportvorstand Stefan Reuter, in der Vergangenheit alles andere als ein passionierte Trainerentlasser, haben damit auch ihre Prinzipien verraten. Obwohl die Panik der Verantwortlichen nachvollziehbar ist: Nur vier Punkte trennen die Augsburger vom Relegationrang und dem VfB, die Mannschaft schien die taktische Ausrichtung Manuel Baums zuletzt nicht mehr umsetzen zu können – oder zu wollen. Nach Martin Hinteregger im Winter rebellierte jüngst auch Jeffrey Gouweleeuw offen gegen seinen Trainer. Baum schien die Kabine zu entgleiten – und das mitten im Abstiegskampf. So sehr also die Freistellung Baums nachvollziehbar ist, so wenig passt sie zum sonst so geerdeten FC Augsburg, wo Kontinuität nicht nur eine gut klingende Floskel ist. Und haben die Augsburger nicht oft genug betont, dass auch ein Abstieg verkraftbar wäre?

Abgesehen davon: Der VfB Stuttgart als ärgster Verfolger macht keine Anstalten, eine Aufholjagd zu starten. Im Normalfall wird Augsburg die Klasse halten. Nun alles Aufgebaute einzureißen und auf den billigen und wohl auch überflüssigen Wechseleffekt zu hoffen, ist fadenscheinig. Ein größerer Umbruch im Sommer und das Festhalten am akribischen Fußballlehrer Baum wären wünschenswert gewesen.