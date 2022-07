Kommentar zum Alkoholverbot in den WM-Stadien: Menschenrechte sind wichtiger als Bier

Fußball und Bier gehören zusammen wie Bud Spencer und Terence Hill, wie Ernie und Bert – zumindest in den meisten westlichen Fußballnationen. In anderen Teilen des Globus ist das nicht so, schon gar nicht in der muslimischen Welt. Dort sind in den meisten Ländern Bier, Schnaps und Co. aus religiösen Gründen in der Öffentlichkeit strikt verboten, ein Alkoholverbot tief in der Kultur verankert. Daher dürfte es niemanden überraschen, dass die katarische Herrscherfamilie nun offenbar ein Machtwort gesprochen und den Bierausschank in den WM-Stadien verboten hat. Auch die FIFA nicht.

Das hätte der Weltverband schon 2010 bedenken müssen, als er die Endrunde trotz aller bekannten Probleme an den Wüstenstaat gab. Während über die Verletzung der Menschenrechte, die Diskriminierung von Frauen und Homosexuellen und die Ausbeutung der Gastarbeiter bis heute großzügig hinweggesehen wird, hat die FIFA aber bis zuletzt um den Bierausschank in den Arenen gekämpft. Was als Einsatz für die Fans verkauft wird, ist in Wahrheit nur eine weitere unsägliche Stilblüte der umstrittenen Wüsten-WM. Denn die FIFA hat keineswegs die Wünsche der Fans im Blick, sondern agiert vor allem nach finanziellen Aspekten. Es geht darum, die Interessen ihres Großsponsors Anheuser-Busch durchzusetzen. Dass es ausgerechnet für die superreichen Gäste eine Sondergenehmigung geben wird, passt ins verheerende Bild.

Auch wenn man schadenfroh sein könnte, dass die FIFA auch von ihren katarischen Freunden nicht alle Wünsche erfüllt bekommt, vergeht einem schnell das Lachen bei der Erkenntnis, dass dem Verband Bier offenbar wichtiger ist als Menschenrechte.