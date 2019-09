Kolumbianer Cabal und Farah gewinnen Doppel-Titel

Die beiden Kolumbianer Juan Sebastian Cabal und Robert Farah haben bei den US Open den Titel im Doppel gewonnen. Das Duo setzte sich in New York gegen den Spanier Marcel Granollers und den Argentinier Horacio Zeballos mit 6:4, 7:5 durch.

Für die beiden Kolumbianer ist es der zweite Grand-Slam-Titel in Serie, nachdem sie schon die Doppel-Konkurrenz in Wimbledon gewinnen konnten. Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies war im Halbfinale ausgeschieden. Die French-Open-Sieger hatte sich Granollers und Zeballos geschlagen geben müssen.

Herren-Tableau

Damen-Tableau

ATP-Rangliste

WTA-Rangliste