Kohlschreiber vermeidet Blamage im Einzel gegen Ungarn

Ein 46-jähriger Mann ist am Donnerstagabend in einem Wohngebiet am Rande Ravensburgs erstochen worden. Seine Freundin musste die Tat mit ansehen, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zu dem Angriff kam es demnach auf einer ruhigen Seitenstraße im Deisenfang gegen 19.15 Uhr. Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei der 33-jährige Ex-Partner der Frau. Er hatte seinen Kontrahenten mit einem Messer angegriffen.

Im Video (oben) erfahren Sie, wie Nachbarn die Tat wahrgenommen haben.