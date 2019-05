Kohlschreiber und Maden in Paris ausgeschieden

Zwei Tage nach der klaren Niederlage von Yannick Hanfmann ist auch Yannick Maden bei den French Open gegen Rafael Nadal ausgeschieden.

Der 29 Jahre alte Tennisprofi aus Stuttgart war beim 1:6, 2:6, 4:6 gegen den Roland-Garros-Rekordsieger chancenlos. Auch Philipp Kohlschreiber verpasste den Einzug in die dritte Runde. Bei seiner 15. Teilnahme in Paris verlor der 35 Jahre alte Augsburger gegen den zwei Jahre älteren Franzosen Nicolas Mahut 3:6, 3:6, 3:6. Die bereits in Runde eins gescheiterte Julia Görges gab am Mittwoch die Trennung von ihrem Trainer Michael Geserer bekannt.

„Wir waren sehr erfolgreich zusammen und ich hatte eine sehr positive Entwicklung. Jetzt ist es an der Zeit einen neuen Weg einzuschlagen und die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen“, schrieb Görges in den sozialen Netzwerken. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe arbeitete seit 2016 mit Geserer (49) zusammen und gewann unter dem Regensburger fünf ihrer sieben Titel. Neuer Coach der deutschen Nummer zwei wird der 27 Jahre alte Ex-Profi Sebastian Sachs. Bei den French Open war die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres nach einem 5:7, 1:6 gegen die Estin Kaia Kanepi in der ersten Runde ausgeschieden.

Absolut souverän tritt dagegen bislang der elfmalige French-Open-Gewinner Rafael Nadal auf. Der 32 Jahre alte Spanier trifft im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale auf den Belgier David Goffin. Zum Auftakt hatte sich der Mallorquiner in einer Stunde und 57 Minuten gegen Hanfmann mit 6:2, 6:1, 6:3 durchgesetzt. Maden konnte im dritten Durchgang zwar seine ersten Breakchancen nutzen, ernsthaft in Gefahr brachte er den Weltranglisten-Zweiten aber zu keiner Zeit. Maden ist die Nummer 114 im Ranking und hatte sich über die Qualifikation einen Platz im Hauptfeld gesichert.

Eine Runde weiter sind auch der an Nummer sechs gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas, der sich in vier Sätzen gegen den Bolivianer Hugo Dellien durchsetzte, sowie die ehemalige Wimbledonsiegerin Garbiñe Muguruza aus Spanien und die frühere US-Open-Siegerin und letztjährige Paris-Finalistin Sloane Stephens.

Am Donnerstag hat noch ein deutsches Trio die Chance auf den Einzug in die dritte Runde. Der Weltranglisten-Fünfte Alexander Zverev bekommt es zwei Tage nach seinem kräftezehrenden Fünf-Satz-Match gegen den Australier John Millman mit dem schwedischen Qualifikanten Mikael Ymer zu tun. Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff trifft auf Radu Albot aus Moldau, Andrea Petkovic auf Hsieh Su-Wei aus Taiwan.

