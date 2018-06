Kohlschreiber und Kamke in Rotterdam ausgeschieden

Philipp Kohlschreiber und Tobias Kamke sind beim ATP-Turnier in Rotterdam schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der Augsburger Tennisprofi Kohlschreiber unterlag Vasek Pospisil aus Kanada mit 4:6, 2:6. Kamke musste sich dem Tschechen Tomas Berdych mit 1:6, 5:7 geschlagen geben.

In nur gut 60 Minuten war das Duell des Weltranglisten-22. Kohlschreiber gegen den 37 Plätze schlechter eingestuften Pospisil vorbei. Kohlschreiber erlebte bei dem mit 1,6 Millionen Euro dotierten Hartplatzturnier damit die nächste Enttäuschung in dem noch jungen Jahr 2015, in dem er bei fünf Turnieren von insgesamt sieben Partien nur zwei gewann.

Kamke leiste gegen den an Nummer drei gesetzten Berdych im zweiten Satz größeren Widerstand. Beim Stand von 4:5 konnte er mit einem Break nochmals ausgleichen, musste sich dann aber nach 88 Minuten Spielzeit dem Australian-Open-Halbfinalisten geschlagen geben.

Vor Kohlschreiber und Kamke war in der niederländischen Hafenstadt schon Alexander Zverev nicht über das Auftaktspiel hinausgekommen; der Hamburger war am Montag Roberto Bautista-Agut aus Spanien unterlegen.