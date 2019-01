Kohlschreiber in Auckland im Viertelfinale

Philipp Kohlschreiber ist beim ATP-Turnier im neuseeländischen Auckland in das Viertelfinale eingezogen. Der 35 Jahre alte Tennisprofi aus Augsburg gewann gegen den Franzosen Ugo Humbert 6:4, 6:4.

Im Kampf um den Einzug in das Halbfinale trifft der Davis-Cup-Spieler nun auf Fabio Fognini. Der an Nummer zwei gesetzte Italiener bezwang den Münchner Peter Gojowczyk 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Kohlschreiber hatte das Hartplatzturnier in Auckland 2008 gewonnen. Das Vorbereitungsturnier auf die Australian Open ist mit 528.000 Dollar dotiert. Das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison beginnt am 14. Januar in Melbourne.

