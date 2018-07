Kohlschreiber bei French Open locker weiter

Paris (dpa) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber hat allem Gerede um sein jüngstes Formtief getrotzt und bei den French Open locker die zweite Runde erreicht. Der Vorjahres-Achtelfinalist besiegte souverän den Slowaken Karol Beck mit 7:6 (9:7), 6:1, 6:1.

„Ich spiel' jetzt wieder mit mehr Selbstbewusstsein und fühl' mich wohler“, sagte Kohlschreiber nach seinem Auftaktmatch. Nach dem Erstrunden-Aus in Madrid hatte der 26-jährige Augsburger schon in der Vorwoche beim World-Team-Cup in Düsseldorf aufsteigende Form gezeigt. Die deutsche Bilanz nach der ersten Runde ist durchwachsen: Kohlschreiber kam als siebter von 17 im Hauptfeld gestarteten Deutschen weiter.

Beendet ist das mit 16,8 Millionen Euro dotierte zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres für Mischa Zverev und Benjamin Becker. Der 22-Jährige Zverev verlor gegen den Franzosen Nicolas Mahut 1:6, 2:6, 4:6. Für den Angriffsspieler aus Hamburg, der schnelle Beläge wie Rasen bevorzugt, war es bei dem wichtigsten Sandplatz-Turnier der Welt die dritte Auftaktniederlage nacheinander. Becker zog gegen den Usbeken Denis Istomin mit 5:7, 5:7, 3:6 den Kürzeren. Eine noch bittere Enttäuschung erlebte Vorjahresfinalistin Dinara Safina. Die Nummer neun der Tenniswelt aus Russland unterlag völlig überraschend der 39-jährigen Japanerin Kimiko Date Krumm 6:3, 4:6, 5:7.

Turnier-Topfavorit Rafael Nadal gab sich dagegen zum Auftakt keinerlei Blöße. Der Weltranglisten-Zweite und viermalige Roland- Garros-Champion, der in dieser Saison auf Sand noch ungeschlagen ist, fuhr einen lockeren 6:2, 6:2, 6:2-Erfolg gegen den französischen Wild-Card-Spieler Gianni Mina ein. Der Spanier bekommt es in der nächsten Runde mit dem Argentinier Horacio Zeballos zu tun.

Kohlschreiber tritt nun auf den Italiener Andreas Seppi. Und der Weltranglisten-35. hat sich am Bois de Boulogne noch einiges vorgenommen. „Wenn man gesetzt ist, will man schon die ersten zwei, drei Runden gewinnen. Und eigentlich will man bei einem Turnier auch immer das Vorjahresergebnis toppen“, kündigte der Kohlschreiber selbstbewusst an.

Eine emotionale Rückkehr nach drei Jahren erlebte die belgische frühere Weltranglisten-Erste Justine Henin. Erstmals seit 2007, als ihr der Titel-Hattrick und insgesamt vierte Roland-Garros-Sieg gelungen war, betrat die Belgierin wieder den Court Central in Paris. Nach ihrem 6:4, 6:3- Auftaktsieg gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa sagte Henin: „Das war ein sehr starkes Gefühl, ich habe ja nicht mehr damit gerechnet, jemals wieder auf diesem Platz zu stehen.“

Es war Henins 22. Matchgewinn in Serie in Paris. Nach ihrem Comeback bei den Australian Open im Januar ist die 27-Jährige erst wieder die Nummer 22 der Setzliste. Daher könnte der Stuttgart-Siegerin in der dritten Runde schon ein Duell mit Maria Scharapowa blühen. Die Russin, auch eine Ex-Nummer-Eins, fand mit ihrem Sieg beim WTA-Turnier in Straßburg zuletzt wieder zurück zu alter Stärke.