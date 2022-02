Kohfeldt gibt Kruse Stammplatzgarantie: „Max wird spielen“

„Max wird spielen, auf jeden Fall. Von Beginn an“, sagte Kohfeldt am Freitag bei seiner Pressekonferenz zwei Tage vor dieser wichtigen Partie (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN).

Stürmer Kruse war überraschend vom 1. FC Union Berlin zum VfL zurückgekehrt. Der 33-Jährige soll beim Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga das Sturmproblem lösen und den Club vor dem Abstieg bewahren. „Wenn Max in den letzten Jahren etwas gezeigt hat, dann, dass er mit Druck umgehen kann. Er hat eine hohe Stressresistenz“, sagte Kohfeldt, der mit Kruse bereits bei Werder Bremen zusammenarbeitete.

„Alles, was in den letzten Tagen um seine Person herum war, lässt ihn relativ kalt. Und ich würde das nicht nur als Hype bezeichnen. Sondern da hat sich auch der eine oder andere bemüßigt gefühlt, sich an ihm abzuarbeiten. Aber ich bin mir sicher, dass er eine sehr gute Leistung bringen wird.“

© dpa-infocom, dpa:220204-99-978417/2

