Köhler Vorlauf-Sechste über 1500 Meter Freistil

Vize-Weltmeisterin Sarah Köhler hat über 1500 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale erreicht. Die 27 Jahre alte Schwimmerin schlug in Tokio nach 15:52,67 Minuten an. Das bedeutete Platz sechs aller Vorläufe.

Schnellste war die Amerikanerin Katie Ledecky in 15:35,35. Der Endlauf der neu ins Programm genommenen 1500 Meter Freistil steht am Mittwoch (4.54 Uhr) an. Celine Rieder ist dann nicht mehr dabei. Sie blieb in 16:32,57 Minuten weit über ihrer Bestzeit und belegte letztlich Rang 27. Köhler sorgte bei den Beckenwettbewerben für den dritten Finalplatz des Deutschen Schwimm-Verbandes.

Die deutschen Schwimmer hoffen bei den Sommerspielen in Japan auf die erste Medaille im Becken seit 2008. Köhler ist eine Kandidatin, ihr Verlobter Florian Wellbrock ist der Top-Anwärter. Er greift am Dienstag im Vorlauf über 800 Meter Freistil erstmals in das Geschehen ein.

