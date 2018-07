„Knipser“ Olic, Dzeko, Almeida treffen doppelt

Beim frühen Länderspiel-Einstieg in die WM-Saison waren viele Profis aus der Fußball-Bundesliga schon gut in Schuss.

Während Frankreich sich 65 Minuten ohne „Edeljoker“ Franck Ribéry zum mageren 1:0-Pflichtsieg auf den Färöern quälte und mit Ach und Krach die Chance auf die WM-Teilnahme 2010 wahrte, hielt Ivica Olic mit einem „Doppelpack“ Kroatien beim 3:1 in Weißrussland auf Südafrika-Kurs. Wolfsburgs Bosnier Edin Dzeko und Bremens Portugiese Hugo Almeida trafen in Freundschaft ebenfalls doppelt für ihre Länder. Russland kassierte dagegen im Härtetest für das „Endspiel“ um die direkte WM-Qualifikation am 10. Oktober in Moskau gegen Deutschland eine 2:3-Heimniederlage gegen Diego Maradonas Argentinier.

„Wir haben das Minenfeld überquert. Der Traum von Südafrika geht weiter“, schrieb das Portal „Index“ nach dem Sieg Kroatiens, das in Minsk den wichtigen zweiten Rang in Gruppe 6 hinter England festigte. „Nach einigen kritischen Ergebnissen sind wir wieder die echten“, jubelte „Knipser“ Olic, der wie einst beim HSV und jüngst in München nach Belieben trifft. Zweimal erfolgreich waren auch die Stürmer- Kollegen Almeida bei Portugals 3:0-Testspielsieg in Liechtenstein und Dzeko bei Bosniens 2:3-Heimschlappe gegen Iran. Vom Elfmeterpunkt doppelt „netzte“ zudem der frühere Energie Cottbus-Profi Ervin Skela für Albanien beim unerwarteten 6:1-Torfest gegen Zypern ein.

In die Torschützenliste jeweils einmal trugen sich Dortmunds bulgarischer Neuzugang Dimitar Rangelow (1:0 gegen Lettland) und Schalkes Halil Altintop beim 3:0 der Türkei in der Ukraine ein. HSV- Neuzugang David Rozehnal gelang beim 3:1 über Belgien sogar der erste Länderspiel-Treffer überhaupt. Ein Schuss in die Maschen gelang auch dem Ex-Hamburger Rafael van der Vaart für die Niederlande beim 2:2 im Prestige-Duell mit Fußball-Mutterland England. Wie alle Mann auf dem Platz blieb Fabio Cannavaro in der Schweiz torlos, doch nach seinem 127. Länderspiel-Einsatz ist der Weltmeister von 2006 als Nachfolger von Paolo Maldini Italiens Rekord-Internationaler. „Dass ich Paolo überholen konnte, ist eine große Ehre für mich“, so der 35-Jährige.

Während die von Ottmar Hitzfeld betreuten Eidgenossen vor allem dank des Wolfsburger Meister-Keepers Diego Benaglio einen Prestige-Erfolg gegen den WM-Champion erzielten, mussten Otto Rehhagels Ex-Europameister aus Griechenland ein 0:2 in Polen einstecken - und in der Heimat jede Menge Kritik. „Wir ticken nicht richtig“, hieß es auf der griechischen Seite „Sport“. Mit Blick auf das vorentscheidende Duell um Rang eins in der WM-Qualifikationsgruppe 2 am 5. September in der Schweiz forderte Rehhagel: „Wir müssen uns steigern.“ Stürmer Ioannis Amanatidis ging noch einen Schritt weiter: „Gut, dass es nur ein Vorbereitungsspiel war. Mit so einer Leistung haben wir keine Chance in der Schweiz.“

Nicht überbewerten wollte Guus Hiddink Russlands 2:3 aus dem Argentinien-Match. „Gerade im Hinblick auf das Deutschland-Spiel machen solche Begegnungen mit Weltklasse-Mannschaften Sinn“, meinte der Niederländer, warnte aber: „Zunächst müssen wir gegen Wales und Liechtenstein bestehen. Wer lange im Geschäft ist, der weiß, wer drei Schritte voraus denkt, kann schon beim nächsten Schritt stolpern.“