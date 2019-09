Knieprobleme: Werder rechnet mit längerem Möhwald-Ausfall

Werder Bremen muss wohl längere Zeit auf Mittelfeldspieler Kevin Möhwald verzichten. Der 26-Jährige war vor dem 3:2-Sieg der ohnehin schon stark verletzungsgeplagten Norddeutschen gegen den FC Augsburg am vergangenen Sonntag kurzfristig mit Knieproblemen ausgefallen.

Eine genaue Diagnose von Möhwalds Verletzung gibt es noch nicht. Weitere Untersuchungen bis zum Ende dieser Woche sollten diesbezüglich Klarheit schaffen, teilte Werder am Mittwoch mit.

Bremens Trainer Florian Kohfeldt muss derzeit auf zahlreiche verletzte Spieler verzichten. Alleine in der Abwehr fehlen in Ömer Toprak, Milos Veljkovic, Sebastian Langkamp und Ludwig Augustinsson vier Spieler. Auch Mittelfeldmann Milot Rashica fällt aus. Da in der Länderspielpause auch die Nationalspieler unterwegs sind, hat der Coach nur eine kleine Trainingsgruppe beisammen.